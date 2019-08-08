سقوط 4 مواطنين في بالوعة صرف صحي بالغربية.. ومصرع اثنين منهم

لقى شخصان مصرعهما وأصيب آخران، في قرية العمة التابعة لمركز قطور في الغربية، إثر سقوطهم في بالوعة مشروع الصرف الصحي "تحت الإنشاء"، خلال أعمال تطهير إحدى البالوعات، ونقلت الجثتان إلى مشرحة مستشفى قطور المركزي، والمصابان لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من نقطة شرطة مستشفى قطور المركزي، بوصول هاني عزت عبد السلام، وعلاء عبد الوحيد إدريس "جثتين"، وعلي سمير، من قرية العمة التابعة لمركز قطور، ومحمد عبد العليم عامل بالشركة المنفذة للمشروع الصرف الصحي بالقرية، ونقل الثالث والرابع إلى مستشفى طنطا الجامعي.

العامل فتح البالوعة لتطهيرها.. مجلس المدينة: بالوعات المشروع مغطاة بنسبة 100%

وتبين من التحريات أن الواقعة بسبب سقوطهم في بالوعة صرف صحي "تحت الإنشاء" بأحد شوارع القرية، وفي أثناء قيام العامل بفتح غطاء إحدى البالوعات وإجراء أعمال التطهير فسقط في البالوعة وتصادف مرورهم، فحاولوا إنقاذه.

وكشف مصدر مسؤول بديوان مجلس مركز ومدينة قطور، عن أن مشروع الصرف الصحي بالقرية جرى الانتهاء منه بنسبة 99%، وجميع بالوعات المشروع مغطاة بنسبة 100%، مؤكدًا أن الحادث بسبب الاختناق بغاز سام، حيث فتح العامل بالوعة بالقرب من محطة الرفع بهدف إجراء أعمال التطهير بها قبل تسليم المشروع، دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة.