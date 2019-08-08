قال أيمن عبدالموجود رئيس بعثة الحج بوزارة التضامن الاجتماعي، إن جميع البعثات في صدد الانتهاء من الاستعدادات النهائية لتصعيد الحجاج للمشاعر المقدسة، صباح الجمعة، وإنه تم معاينة المشاعر المقدسة في مني وعرفات لمراجعة الاستعدادات الخاصة بإقامة الحجاج في الشعائر المقدسة، ومراجعة تصعيد وسائل نقل الحجاج لمنع حدوث تكدس وقت الدخول للمشاعر المقدسة بناء على عمل جدول زمني لكل محافظة.

وأوضح عبدالموجود، في مداخلة هاتفية على قناة "DmC"، أنه تم التنسيق مع الجانب السعودي لتوفير موائد أمام المخيمات في المشاعر لتجنب إرهاق الحجاج والقضاء على الزحام وضياع كبار السن أثناء الزحام، مشيرا إلى أن التنسيقات التي تتم بين مصر والسعودية سوف ينتج عنه قضاء موسم حج ناجح.