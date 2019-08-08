طالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المواطنين بالتعاون مع الدولة لاستمرار والحفاظ على النجاحات التي يحققها الوطن على أرض الواقع، مع عدم التكاسل في الإبلاغ عن أصحاب "الأنشطة المشبوهة"، حفاظاً على أركان الدولة المصرية واستقرارها.

وأضاف "مدبولي"، في مؤتمر صحفي عقده بمدينة العلمين الجديدة منذ قليل، أن حجم التنمية في المدينة كبير، ونحن نسابق الزمن لأجل بناء الوطن لتعويض ما فاتنا في السنوات الماضية.

وقال رئيس الوزراء: "عمر العنف والتخريب ما يبني دولة أو مجتمع"، ولكن ببذل الجهد والعرق لأجل بناء المستقبل، مشيرا إلى أن جهود الحكومة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تأتي ثمارها، وأحد الأدلة على أننا نسير على الطريق الصحيح هو ما أعلنت عنه وزيرة التخطيط خلال اجتماع الحكومة اليوم بانخفاض معدل البطالة إلى 7.5%، ومعدل التضخم السنوي لـ7.8% بعدما كان 13% في يونيو 2018.

وأكد "مدبولي" على أن كافة التقارير العالمية تؤكد أن مصر من أفضل الدول في معدلات النمو الاقتصادي في العالم، وأن الدولة في تحدى لاستمرار نجاحات النهوض بالوطن لنصبح في تقدم وازدهار. وشدد "مدبولي" على أن نجاحات الدولة المصرية لن يهدمها "أهل الشر"، مشددا على إصرار المصريين على البناء والتقدم والنمو.

وأبدى رئيس الوزراء سعادته لحجم الإنجازات المحققة في الفترة الماضية، من كم مشروعات قومية كبيرة في وقت سريع بمساعدة القوات المسلحة، مضيفاً: "نحن نسابق الزمن".