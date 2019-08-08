قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن عدم إدراج اسم نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي ضمن قائمة المتبرعين لمعهد الأورام، التي أعلنتها الجامعة منذ قليل، لا يعني أنه لم يتبرع من الأساس.

وكان الخشت أعلن منذ يومين، أن محمد صلاح تبرع بثلاثة ملايين دولار لمعهد الأورام، مضيفًا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" أن صلاح لاعب وطني للغاية، مشيرا إلى أن له كثيرا من المواقف الرائعة مع شعب مصر، إلا أن القائمة التي أعلنتها الجامعة منذ قليل خلت من اسم اللاعب.

وأضاف الخشت في تصريحات لـ"الوطن"، أن القائمة التي أعلنت الجامعة عنها مجرد قائمة أولية للمتبرعين، الذين وصلت تحويلاتهم بالفعل، مؤكدًا أن التحويلات ربما تستغرق أسبوعا حتى تصل بالفعل للجامعة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أنه بمجرد وصول التحويل الخاص بتبرع نجم ليفربول للجامعة سيعلن ذلك، ضمن آخرين لم تصل التحويلات الخاصة بتبرعاتهم بعد، مشيرًا إلى أنه فوجئ بردود الفعل حول عدم إدراج اسم صلاح، على الرغم من كونه أمرًا طبيعيًا.