نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، في السيطرة على حريق نشب في 3 محلات بشارع الشعراوي المتفرع من شارع 23 يوليو بهتيم العمومي بشبرا الخيمة.

ومن جانبه أكد الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، أنه تلقى بلاغا بوجود حريق بـ 3 محلات للبقالة وبيع المواد البلاستيكية وقطع الغيار بشارع الشعراوي المتفرع من شارع 23 يوليو بهتيم العمومي، وعلى الفور جرى إبلاغ الحماية المدنية، وجرى الدفع بـ 3 سيارات للسيطرة على الحريق، دون وقوع خسائر بالأرواح.

وأضاف رئيس حي شرق شبرا الخيمة، أنه جرى تشكيل لجنة من الشؤون الهندسية بالحي لمتابعة ملابسات الواقعة، والتعرف على إجمالي الخسائر بالمحلات الثلاث، ورفع تقرير نهائي عنها للدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية لاتخاذ اللازم.