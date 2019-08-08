تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، مساء الأربعاء، من السيطرة على حريق شب في منزل فلاح بقرية العوانة بمركز إهناسيا غربي بني سويف، دون حدوث إصابات أو وفيات، ومنعت امتداد النيران إلى المنازل المجاورة.

وتلقى اللواء زكريا صالح، مدير أمن بني سويف، إخطارا من العميد أسامة يونس، مأمور مركز شرطة إهناسيا، بتلقيه بلاغا بنشوب حريق بمنزل فلاح بقرية العواونة دائرة المركز، والذي أمر بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية، ومأمور وضباط المباحث إلى مكان الحريق والسيطرة عليه وإخماده.

وبالفحص والمعاينة تبين نشوب حريق بإحدى حجرات الطابق الثاني بمساحة حوالي 20 متر، بمنزل فلاح يدعى" حجاج . ح . م" 49 عام، مقيم قرية العووانة، وأن المنزل مكون من ثلاث طوابق ومسقوف بالعروق الخشبية، ولم ينجم عنه ثمة إصابات أو وفيات.

كما تبين أن الحريق اسفر عن احتراق محتويات الحجرة بالكامل وهى "2 ثلاجة، عدد 2 بوتاجاز، 2 غسالة أوتوماتيك، 2 شاشة تليفزيون، 2 خلاط كهربائي"، وبسؤال مالك المنزل، قرر أنه أثناء تواجده بالمنزل فوجئ بانبعاث أدخنة من داخل الحجرة المشار إليها، واشتعال النيران بها، مما أدى إلى احتراق الأجهزة الكهربائية المتواجدة بداخلها والخاصة بتجهيز ابنتاه "عروستين" المقبلين على الزواج، ورجح أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، ولا يتهم أحدا، ونفى الشبهة الجنائية.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية للانتقال لمحل الحريق للمعاينة والوقوف على سببه، وتحرر المحضر رقـم 2184 إداري مركز إهناسيا.