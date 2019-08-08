كشف المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، عن إطلاق أول تطبيق (موبايل أبليكيشن) خاص بالبعثة الطبية المصرية بمسمى «بعثة الحج المصرية - Egypt Hajj» لمساعدة الحجاج المصريين فى تلقى الخدمات الصحية وتعريفهم بالخدمات الطبية التى تقدمها البعثة بالأراضى السعودية.

وأوضح «صلاح»، فى بيان اليوم، أن التطبيق متاح مجاناً، حيث يقوم الحاج بتنزيله على هاتفه المحمول، ويبدأ تفعيله بإدخال رقم جواز سفره، والرقم القومى، ورقم هاتفه المحمول «السعودى» لسرعة وسهولة التواصل مع الحاج، خاصة فى أوقات الطوارئ.

وأضاف مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات أن «الخدمات التى يقدمها التطبيق للحجاج هى (طلب الاستغاثة)، حيث يمكن للحاج من خلاله إرسال استغاثة فورية لغرفة عمليات وطوارئ البعثة الطبية التى تقوم بدورها بتحديد مكان صاحب الاستغاثة لتقديم المساعدة له»، مشيراً إلى أن التطبيق يتضمن أيضاً عدداً من الإرشادات الصحية الواجب اتباعها أثناء موسم الحج للوقاية من ضربات الشمس والأمراض المعدية، هذا ويتضمن أيضاً التطبيق دليلاً بأماكن العيادات الطبية للبعثة بكافة الفنادق بمكة المكرمة والمدينة المنورة».

وأشار «صلاح» إلى أنه فور تسجيل الحاج لبياناته وتفعيل التطبيق ستقوم البعثة الطبية بإرسال إشعارات ورسائل توعوية متجددة طوال فترة وجود الحاج بالأراضى السعودية على هاتفه المحمول لوقايته من أى أمراض معدية.

"البعثة الطبية" قدمت الخدمة العلاجية لـ43214

أعلن الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمى للوزارة، أن عيادات البعثة الطبية المصرية للحج استقبلت حتى صباح اليوم، 43214 حالة مرضية.

وأوضح «مجاهد»، فى بيان اليوم، أنه تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 38797 حالة مرضية بمكة المكرمة، و4417 حالة فى المدينة المنورة، مؤكداً أن وزيرة الصحة والسكان تتابع أعمال البعثة يومياً للتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.

وأشار الدكتور محمد ضاحى، رئيس البعثة الطبية للحج، إلى دخول 107 حالات للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 54 حالة بعد تمام شفائها، وما زالت هناك 53 حالة تتلقى العلاج اللازم حتى الآن، موضحاً أنه تم إجراء غسيل كلوى لـ32 حالة بالمستشفيات السعودية، بإجمالى 121 جلسة غسيل كلوى، فيما تلقت 8 حالات أخرى العلاج الكيماوى، لافتاً إلى أن فريق البعثة يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوى والعلاج الكيماوى، لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه، كما يقوم الفريق الطبى بالبعثة بالمرور يومياً «صباحاً ومساء» على جميع المستشفيات التى تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية.

ولفت الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبى والمشرف العام على البعثة الطبية للحج، إلى أن «البعثة تكثف الندوات والزيارات التوعوية والتثقيفية للحجاج لتعريفهم بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، وتوزيع المطويات والكتيبات الإرشادية، والماسكات لتجنب ضربات الشمس والإصابة بالأمراض المعدية، وكيفية الوقاية منها، تزامناً مع قرب موعد أداء مناسك الحج»، مؤكداً عدم اكتشاف أى حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى صباح أمس.

"التضامن": تفويج حجاج الجمعيات إلى "عرفات" اليوم

وتبدأ بعثة حج وزارة التضامن، غدًا، فى تفويج حجاج الجمعيات الأهلية البالغ عددهم 12 ألف حاج إلى عرفات، حيث تسلمت البعثة المخيمات الخاصة بالحجاج.

وأكدت الوزارة تسلم مخيمات مشعرَى «عرفات ومنى»، استعداداً لبدء تفويج الحجيج اليوم، وجودة الخدمات المقدمة بها لراحة الحجاج، كما جرى الاطمئنان على الحالة الصحية للحجيج، مشددة على تسخير كل الجهود والإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن.

وكان أيمن عبدالموجود، رئيس بعثة حج التضامن، قد أكد أن فريقاً من البعثة قام بتسلم المخيمات مع المطوفين ووجود مشرفى ضيوف الرحمن، حيث حرصت بعثة حج الجمعيات الأهلية لهذا العام على تقديم خدمات أفضل للحجيج فى منطقة المشاعر المقدسة.

كما جرى تسليم الحاج (id) خاص به وشنطة باك تتضمن كوفرتة ووسادة خاصة به، إضافة إلى دعم المخيمات بمكيفات هواء فريون، والتأكد من رفع قدرتها عن الأعوام الماضية، ومراوح، مع التأكيد على جاهزية المخيم بعدد من المكيفات الإضافية فى حال الاحتياج إليها، كذلك فنى كهرباء بكل مخيم، إضافة إلى التعاقد على حمامات إضافية وأماكن للوضوء لمنع الزحام.

وتفقد رئيس البعثة الرسمية المصرية للحج، المرضى من الحجاج، واطمأن على حالة الحجاج وتأكد من تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة.