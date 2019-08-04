يحدث اليوم..استمرار تسيير رحلات الحجاج وانتهاء المرحلة الثانية للتنسيق

تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الأحد 4 أغسطس، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

سامح يتوجه إلى بغداد للمشاركة في الاجتماع الثلاثي لوزراء الخارجية

يتوجه سامح شكري وزير الخارجية إلى العاصمة العراقية بغداد للمشاركة في أعمال الاجتماع الثُلاثي لوزراء خارجية جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق.

استمرار تسيير رحلات مصر للطيران لنقل الحجاج

تستمر مصر للطيران في تسيير رحلاتها إلى الأراضي المقدسة لنقل حجاج بيت الله الحرام، حيث تسير الشركة 12 رحلة جوية إلى كل من جدة والمدينة المنورة لنقل 2424 حاجًا.

استكمال محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق

تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة 213 متهمًا من أخطر عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس الإرهابي"، في قضية اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.

انتهاء المرحلة الثانية من التنسيق

ينتهي تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات في الساعة السابعة من مساء اليوم.

عقد اختبارات القبول لـ مدارس المتفوقين

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني و"للمرة الثانية" اختبارات القبول لمدارس المتفوقين بعين شمس ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM).

بدء تسليم 336 وحدة سكنية في القاهرة الجديدة ضمن مشروع دار مصر

يبدأ جهاز مدينة القاهرة الجديدة، تسليم 336 وحدة سكنية بـ14 عمارة للفائزين بها ضمن مشروع دار مصر للإسكان المتوسط، بالمرحلة الأولى في منطقة شمال القرنفل كود 111 بمدينة القاهرة الجديدة.

تنظيم معرض كاريكاتير بعنوان نجيب محفوظ بريشة فناني العالم

يُنظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير، معرض كاريكاتير بعنوان "نجيب محفوظ بريشة فناني العالم"، وذلك في تمام السابعة مساء بمتحف الأديب العالمي نجيب محفوظ، في تكية أبو الدهب بجوار الجامع الأزهر.

عرض الفيلم الوثائقي الطويل تأتون من بعيد

تعرض جمعية نُقاد السينما المصريين الفيلم الوثائقي الطويل "تأتون من بعيد"، من تأليف وإخراج أمل رمسيس، وذلك في تمام السابعة مساءً بمقر الجمعية بمركز الثقافة في وسط البلد.

حفل توقيع العدد الأول من سلسلة حكايات براءة

يستضيف منتدى الصفوة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، حفل توقيع الكاتبة الدكتورة براءة جاسم، للعدد الأول من سلسلة "حكايات براءة"، بعنوان "سكرين شوت" الصادر عن منشورات إبييدي.

حفل فني لعدد من الفرق التراثية في بيت الست وسيلة

ينظم مركز إبداع قبة الغوري التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، حفلا فنيا لعدد من الفرق التراثية، وذلك في تمام الثامنة مساءً، في بيت الست وسيلة.

عرض فيلم مولانا.. واستضافة المخرج مجدي أحمد علي في قصر السينما

تستضيف الهيئة العامة لقصور الثقافة، المخرج الكبير مجدي أحمد علي، مع عرض فيلم "مولانا"، وذلك ضمن برنامج "تجربتى مع السينما" المقام بقصر السينما في الثامنة مساء.

عرض مسرحية رقصة الفئران الأخيرة في قصر ثقافة المنصورة

يستضيف مسرح أم كلثوم في قصر ثقافة المنصورة في الثامنة مساء، عرضا لمسرحية "رقصة الفئران الأخيرة"، إخراج أحمد الدسوقي، في إطار مهرجان مسرح الطفل لصيف 2019.