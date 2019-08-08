أصيب 13 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي، دائرة مركز أخميم بسوهاج، وجرى نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز وتبين من الفحص، انه أثناء سير السيارة رقم "ص.ط.ب"، 3513 ميكروباص أجرة، متجها من أسيوط في اتجاه قنا اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما نتج عنه انقلابها على جانب الطريق.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.