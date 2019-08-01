أصيب 10 أشخاص في محافظة سوهاج، اليوم، إثر انقلاب سيارة أجرة داخل الترعة الفاروقية بدائرة مركز دارالسلام، وتم نقل المصابين للمستشفى المركزي.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة دارالسلام، يفيد بانقلاب سيارة أجرة داخل ترعة الفاروقية بدائرة مركز دار السلام ووجود مصابين.

وانتقل إلى مكان الحادث ضباط مباحث المركز، وتبين من الفحص أنه أثناء سير سيارة أجرة، أختلت عجلة القيادة بيد السائق مما أدى لإنقلابها داخل الترعة الفارقية، وادي الحادث إلى إصابة 10 أشخاص مصابين بجروح وكسور وكدمات متفرقة، بينهم 3 حالات خطرة.

وتم إخطار الوحدة المحلية، وجارِ الدفع بمعدات لانتشال السيارة من الترعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق.