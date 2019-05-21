تدور أحداث الحلقة الخامسة عشرة، من مسلسل مملكة الغجر، حول تطورات سريعة مع رجل الأعمال "النورى" الذي يلعب دوره الفنان سامح الصريطي، و"ياسمينا" التي تجسدها الفنانة حورية فرغلي.

وسرد "النوري" كواليس أعماله غير القانونية، التي ارتكبها وراء ستار "البزنس" خلال حديثه مع السكرتيرة الخاصة به التي تجسدها الفنانة ميار الغيطي، مؤكدًا أن إحدى أجهزة المخابرات الأجنبية، دشنت هيئة سرية لتنفيذ "العمليات القذرة"، والتي يمضي جميع العاملين بها على إقرار انتحارهم، ليسهل التخلص منهم إذا خالفوا التعليمات.

ووعدت" نعمة" التي تجسدها الفنانة فيفي عبده، "الزفر" الذي يلعب دوره الفنان أحمد كرارة بالزواج من حبيبته "ياسمينا"، إذا تمكن من العثور عليها، على الرغم من عدم حبها له، ورفضها الارتباط به سابقا.

وفي سياق متصل، تحسنت الحالة الصحية ل"ياسمينا"، عقب تعرضها لحادث في لبنان.