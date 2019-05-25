كتب: الوطن تدور أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل مملكة الغجر، حول تطورات سريعة مع "ياسمينا" التي تجسدها الفنانة حورية فرغلي، و"نعمة" التي تلعب دورها الفنانة فيفي عبده.

وقررت "نعمة" خفض المرتبات الشهرية لأهل "الرَبع" إلى النصف، بسبب قلة المكاسب من المسروقات، بعد هروب "ياسمينا".

وفي سياق متصل، تمكن "الحكيم" الذي يلعب دوره سناء شافع من اكتشاف مكان تواجد "ياسمينا" في لبنان، عن طريق السحر وتحضير الأرواح.

وتدهورت الحالة الصحية ل"ياسمينا"، نتيجة عدم تمكنها من أداء الصلاة والعبادات داخل الكنيسة، وسعيهت لمحاولة تذكر ديانتها، فى ظل فقدانها الذاكرة.