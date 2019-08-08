الغرفة التجارية السعودية: محفظة استثمارية لمصر قيمتها 200 مليون دولار

قال المستشار إبراهيم إليامي، عضو اللجنة الوطنية بالغرفة التجارية السعودية، إن مصر تعتبر دولة جاذبة للاستثمار، بسبب التعديلات في بعض القوانين الخاصة بالاستثمار، والتي صدرت مؤخرا.

وأضاف "إليامي" خلال استضافته ببرنامج "آخر النهار" والذي يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية "النهار"، أن مصر بها بيئة سياسية آمنة، وفرص ثرية بالاستثمار، وقوانين رادعة لحماية المستثمر، وهي دولة حاضنة للصناعة، وبوابة الدول العربية للدول الأفريقية.

وأوضح أن الدول العربية تسير في الطريق السليم باتجاه الاستثمار، وهناك محفظة استثمارية بأكثر من 200 مليون دولار للاستثمار الطبي في مصر.

وأكد عضو اللجنة الوطنية بالغرفة التجارية السعودية، أنه لولا وجود بيئة استثمارية جاذبة وبنية تحتية قوية وخروج آمن، ما دفع المستثمرين إلى استثمار تلك الملايين في مصر.

واشار إلى أن الخامات والكوادر البشرية متواجدة وبشدة، ومعرض ومؤتمر "ايجي هيلث" لبيع المستلزمات والأجهزة الطبية، هو معرض مهم جدا للقاء الشركات الاستثمارية، وعمل شراكات واستثمار، وتكمله النواقص خلال فترة عمله.