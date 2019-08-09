علق الإعلامي تامر أمين، على بيان وزارة الداخلية، الصادر مساء الخميس، والذي أظهر الإرهابيين الذين نفذوا وتورطوا في حادث انفجار معهد الأورام، قائلا: "اللي بيحصل ده، الشغل الاحترافي العاقل الهادئ المظبوط، الحادثة حصلت يوم الأحد، وملقيناش بيانات، ومكنش فيه اجتهاد أو تحليل وأحكام مسبقة".

وأضاف "أمين" خلال تقديمه لبرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، أن الوزارة التزمت الصمت، والعمل في الوقت نفسه، حتى تخرج إلى الرأي العام بنتيجة مؤكدة، بناءً عن فترة عمل ليست بالقليلة، موضحا أن أجهزتها كافة عملت على إخراج بيان واضح وعاقل، وذلك بعد تجميع أشلاء جثث الإرهابي.

وأكد أن العمل الأمني وفق المعلومات، أهم من العمل العضلي: "زمان العضلات كانت هي اللي بتكسب، والفكر الجديد بوزارة الداخلية إن العقل والمعلومة والشغل الصح والتخطيط السليم، لازم تبقى نتيجته النجاح".

ونشرت وزارة الداخلية، صورة الإرهابي منفذ حادث انفجار سيارة أمام معهد الأورام، وكذلك صور المتورطين من حركة "حسم" في الحادث.

وكشفت وزارة الداخلية، في بيان لها، مساء الخميس، عن ملابسات حادث انفجار سيارة أمام المعهد القومي للأورام بالقاهرة، وذلك عقب إجراءات الفحص والتحري وجمع المعلومات وتحليلها بمعرفة قطاع الأمن الوطني والتي أسفرت عن تحديد منفذ الحادث، وإعلان اسمه.

وقالت الوزارة إنه عقب إجراءات الفحص والتحري وجمع المعلومات وتحليلها بمعرفة قطاع الأمن الوطني جرى تحديد منفذ الحادث، حيث تبين أنه، عبد الرحمن خالد محمود عبد الرحمن، عضو حركة "حسم" التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، واسمه الحركي "معتصم"، لهارب من الأمر بضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا الإرهابية لعام 2018 المعروفة بـ"طلائع حسم".

وأعلنت "الداخلية" مصرع 17 إرهابيا متورطين في الحادث وتابعين لـ"حسم"، خلال مداهمة أمنية لوكرين لهم.