قال محمد الجوهري، بطل حريق معهد الأورام، إنه أثناء مروره أمام المعهد سمع صوت انفجار وهرع إليه، "منظر ميتوصفش، والناس كانت بتلتهمها النار".

وأضاف "الجوهري"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "كارت أحمر"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن سيارات الإسعاف والمطافئ حضرت إلى موقع الانفجار في غضون دقائق قليلة، "أول شخص بشيله كانت الإسعاف موجودة ودخلت لقيت ناس محترمة كتير بتساعد في إطفاء الحريق".

وأوضح أنه حمل المصابين من مكان الانفجار وأوصلهم إلى سيارات الإسعاف لحمايتهم، متابعا: "الشباب المصري جدعان، وبيساعدوا الغير، ومبيستنوش حاجة".

ونشرت وزارة الداخلية، صورة الإرهابي منفذ حادث انفجار سيارة أمام معهد الأورام، وكذلك صور المتورطين من حركة "حسم" في الحادث.

وكشفت وزارة الداخلية، في بيان لها، مساء اليوم، عن ملابسات حادث انفجار سيارة أمام المعهد القومي للأورام بالقاهرة، وذلك عقب إجراءات الفحص والتحري وجمع المعلومات وتحليلها بمعرفة قطاع الأمن الوطني والتي أسفرت عن تحديد منفذ الحادث، وإعلان اسمه.

وقالت الوزارة إنه عقب إجراءات الفحص والتحري وجمع المعلومات وتحليلها بمعرفة قطاع الأمن الوطني جرى تحديد منفذ الحادث، حيث تبين أنه، عبد الرحمن خالد محمود عبد الرحمن، عضو حركة "حسم" التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، واسمه الحركي "معتصم"، لهارب من الأمر بضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا الإرهابية لعام 2018 المعروفة بـ"طلائع حسم".

وأعلنت "الداخلية" مصرع 17 إرهابيا متورطين في الحادث وتابعين لـ"حسم"، خلال مداهمة أمنية لوكرين لهم.