قبل معهد الأورام.. حوادث إرهابية تواصل منفذوها عبر "تليجرام"

عمليات إرهابية عديدة استخدم فيها تطبيق "تليجرام"، كوسيلة تواصل بين منفذي العمل الإرهابي، كان آخرها حادث معهد الأورام، الذي وقع الأحد الماضي.

نشرت فضائية "إكسترا نيوز"، تسجيلا صوتيا بين الإرهابي الهارب محمد علي رجب، يحمل اسم حركي "محمد عايش"، وبين "إبراهيم" شقيق الإرهابي عبدالرحمن خالد، وأظهر المقطع أن "تليجرام" هو وسيلة التواصل بينهما.

في حادث الواحات الإرهابي الذي وقع عام 2017، قال عبدالرحيم المسماري، الإرهابي الليبي المتهم في الحادث، في حوار مع عماد الدين أديب، خلال برنامج "انفراد" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إنه بعد هجوم الجيش جوًا على مجموعته الإرهابية، ظل يمشي في الصحراء من التاسعة مساءً حتى الفجر، وتواصل مع أفراد في ليبيا، عبر "تليجرام" لإغاثته، لكنهم لم يفلحوا في الوصول إليه.

لم تكن تلك العملية الوحيدة المُعلن عنها عبر "تليجرام"، فقبل عامين وتحديدًا في 19 نوفمبر 2015، أعلنت خدمة "تليجرام" للرسائل القصيرة إغلاق عشرات قنوات التواصل التي يُعتقد أنها تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" بأكثر من لغة، في أعقاب تقارير حول استخدام التنظيم لذلك التطبيق بشكل واسع من أجل التواصل بين عناصره بشكل سري بعيدا عن أعين رجال الأمن، حسب ما نشرته "سي إن إن".

كان ذلك أول رد من نوعه من مسؤولي "تليجرام" بعد إعلان تنظيم "داعش" على قناته الرسمية على التطبيق، أن الهجمات التي وقعت في باريس في منتصف نوفمبر 2015 هي "مقدمة لعاصفة مقبلة"، والتي راح ضحيتها 127 شخصًا وعشرات الجرحى.

وعبر "تليجرام" أيضًا وقبل هجمات باريس، أعلن تنظيم "داعش" عن تبينه لحادث إسقاط الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء المصريةن نهاية أكتوبر 2015، والتي راح ضحيتها 224 شخصًا كانوا على متنها، معظمهم من السائحين الروس، أثناء عودتهم من شرم الشيخ إلى مدينة سانت بطرسبرج.

وأكد جهاز الأمن الاتحادي الروسي، مسبقا، أن تطبيق "تليجرام" للرسائل يستخدمه إرهابيون للتخطيط لأعمال وحشية على أراضٍ روسية، ليزيد الضغط على الخدمة بعد أيام من اتهام السلطات لها بانتهاك القانون الروسي، حيث ذكر أن انتحاريًا فجَّر نفسه في مترو سان بطرسبرج في 3 أبريل الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 على الأقل، استخدم "تليجرام" للتخطيط للهجوم مع شركائه، وأن هذا هو التطبيق الأوسع انتشارًا بين الإرهابيين الذين يعملون على أرض روسية.

ونشرت وزارة الداخلية، صورة الإرهابي منفذ حادث انفجار سيارة أمام معهد الأورام، وكذلك صور المتورطين من حركة "حسم" في الحادث.

وكشفت وزارة الداخلية، في بيان لها، مساء اليوم، عن ملابسات حادث انفجار سيارة أمام المعهد القومي للأورام بالقاهرة، وذلك عقب إجراءات الفحص والتحري وجمع المعلومات وتحليلها بمعرفة قطاع الأمن الوطني والتي أسفرت عن تحديد منفذ الحادث، وإعلان اسمه.

وقالت الوزارة إنه عقب إجراءات الفحص والتحري وجمع المعلومات وتحليلها بمعرفة قطاع الأمن الوطني جرى تحديد منفذ الحادث، حيث تبين أنه، عبد الرحمن خالد محمود عبد الرحمن، عضو حركة "حسم" التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، واسمه الحركي "معتصم"، لهارب من الأمر بضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا الإرهابية لعام 2018 المعروفة بـ"طلائع حسم".

وأعلنت "الداخلية" مصرع 17 إرهابيا متورطين في الحادث وتابعين لـ"حسم"، خلال مداهمة أمنية لوكرين لهم.