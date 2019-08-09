تامر أمين للحكومة: "متبقيش لارج قوي في مسألة حقوق الإنسان"

وجه الإعلامي تامر أمين رسالة إلى الحكومة المصرية، خلال حلقة الخميس من برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار".

وعلق أمين على بيان وزارة الداخلية حول حادث معهد الأورام الإرهابي، قائلا: "يا دولة يا حكومة يا نظام متبقاش لارج قوي في مسألة حقوق الإنسان"، معتبرًا أن ذلك يعطي حماية للإرهاب.

وطالب أمين بالقبض على كل شخص يشتبه أنه على علاقة بحركة "حسم" الإرهابية وكذالك من يكتب على شبكات التواصل الاجتماعي لمناصرة الجماعة الإرهابية: "الناس دي لازم تتجاب ومفيش دولة مفيهاش الصرامة في تطبيق القانون"، مشيرًا أن التفجير يبدأ بالتكفير.