استعادت الفنانة ليلى علوي ذكرياتها مع مسلسل "حكايات وبنعيشها"، ونشرت الفنانة ليلى علوي مجموعة الصور لأدورها به عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام".

وكتبت ليلى علوي: "حكايات بنعيشها.. من أجمل الأعمال اللي على قلبي وحبيتهم كلهم كانت فكرتي.. 4 شخصيات عيشتهم بجد مكنتش بمثل، عيشتهم وحبيتهم كلهم.. يا ترى إنتو إيه أكتر حكاية عجبتكوا؟.. هالة والمستخبي.. مجنون ليلى.. فتاة الليل.. كابتن عفت".

يذكرأن حكايات وبنعيشها، مسلسل مصري ، عُرض في رمضان عامي 2009 و2010 ومكون من جزئين وكل جزء يتكون من حكايتين أول جزء (أول حكاية هالة والمستخبي والثانية حكاية مجنون ليلى) والجزء الثاني (ثالث حكاية عن كابتن عفت ورابع حكاية فتاة الليل)، وشارك البطولة باسم سمرة وخالد أبو النجا.