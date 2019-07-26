تحدث الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، عن الفنانة ليلى علوي، خلال لقاء مسجل له مع الإعلامية "أروى" في برنامج "تحت السيطرة".

وعرضت أروى للفيشاوي خبر منشور مفاده أنه نادم على عدم زواجه من ليلى علوي، وعلق الفيشاوي على الخبر قائلا إن زواجه بليلى علوي كان مشروعًا، ولم يكتمل: "متتصوريش سعادتي وأنا بسمعها وحاسس بكمية الصدق في حبها، والصدق في حنانها والصدق في أخوتها".

ووصف الفيشاوي علوي بأنها "أجمل امرأة في العالم"، وأنها الأكثر جمالًا ونجومية وإنسانية، مؤكدًا أنها من أفضل أصدقائه وأخواته معتبرًا أنها من عائلته.