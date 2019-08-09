تباينت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة في عدد من البنوك، وجاء سعر اليورو كالتالي:

سعر اليورو في بنك عودة

سجل سعر اليورو في بنك عودة 18.50 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم

سجل سعر اليورو في بنك بلوم 18.45 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.50 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر 18.48 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي 18.47 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع.