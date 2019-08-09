الحكومة ترد على شائعة انتشار أدوية مغشوشة لعلاج مرضى السرطان

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء بشأن طرح الهيئة العامة للتأمين الصحي أدوية مغشوشة لعلاج الأورام السرطانية، يجرى تحضيرها في ورش منزلية.

وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً عدم طرح التأمين الصحي أي أدوية مغشوشة لعلاج الأورام السرطانية، وأن جميع الأدوية المتوافرة بكل المستشفيات وهيئات التأمين الصحي، وكذلك الصيدليات صالحة وآمنة تماما ومطابقة لمعايير منظمة الصحة العالمية، مُشددًة على حرصها على صحة وسلامة المواطنين، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.

وأضافت الوزارة أن جميع الأدوية المتداولة بالأسواق لا بد أن تحصل على موافقات هيئة الرقابة الدوائية في مصر، والجهات المعنية الحكومية الرقابية، ويجرى التفتيش وإجراء الأبحاث عليها قبل تسجيلها، وثبوت أمانتها، أما الأدوية المستوردة من الخارج فتكون حاصلة على تفتيش هيئة الغذاء والدواء العالمي، مُشددةً على أنه في حال ثبوت أي تجاوز أو غش بالأدوية، تصدر الإدارة المركزية للصيدلة التابعة للوزارة منشورات رسمية في هذا الصدد لمنع تداول هذه الأدوية.