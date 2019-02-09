تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المختلفة المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

السيسي يزور إثيوبيا اليوم لتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقي

وقال بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيتوجه، صباح اليوم السبت، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في زيارة تاريخية ستشهد تسلمه رئاسة الاتحاد الإفريقي، يوم الأحد 10 فبراير الجاري ولمدة عام، ويليها ترؤسه لأعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لقمة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة بالاتحاد.

"الصحة" تحذر المواطنين من أدوية ومستحضرات تجميل غير مطابقة للمواصفات

وأعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة في قطاع الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، صدور 3 منشورات تحذيرية لأدوية ومستحضرات غير مطابقة للمواصفات والخواص الطبيعية.

"التموين": "موزع السيارت ملتزم بإعلان نفس سعر الوكيل"

قال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين للتجارة الداخلية، ونائب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن قانون حماية المستهلك الجديد رقم 181 لسنة 2018 جعل إعلان سعر السيارة وجوبيا وإلزاميا.

«البترول»: إنتاج «الغاز» يصل إلى 8 مليارات قدم يومياً فى 2020

اقترب إنتاج مصر من الغاز الطبيعى من 7 مليارات قدم مكعب يومياً، بعد تحقيق حقلى، جيزة وفيوم، ما يقارب 400 مليون قدم مكعب يومياً، ودخولهما الخدمة قبل ساعات، فيما تستهدف وزارة البترول زيادة الإنتاج إلى 8 مليارات قدم يومياً فى 2019 - 2020.

مسيرات إيرانية حاشدة في باريس تدعو لتغيير النظام

تظاهر الآلاف من أنصار المعارضة الإيرانية في باريس، أمس الجمعة، مطالبين بتغيير النظام الديني الممتد منذ 40 عاما بعد الثورة التي أطاحت بالملكية.

«الإنتاج الحربى»: اتفاقية لتحويل المخلفات الصلبة إلى وقود

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم توقيع بروتوكول يتضمن قيام هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بتقديم الدعم والمشورة الفنية للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق فى مجالات تطبيقات الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، لإنتاج الكهرباء أو تسخين المياه.

حبس منى فاروق وشيما الحاج 4 أيام

أمرت نيابة مدينة نصر بإشراف المستشار تامر العربي المحامي العام الأول، بحبس الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في التهم الموجه إليهما بارتكابهما فعل فاضح، على خلفية تداول مقطع فيديو إباحي لهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الأرصاد الجوية: طقس السبت شديد البرودة ليلا.. والقاهرة 11

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، وتتوقع أن يكون معتدل بالوجه البحري والقاهرة وحتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

تركي: اتفاق مع شركات عالمية لإنتاج أعمال فنية عن أم كلثوم والعندليب

قال تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، إنه اتفق مع شركات أمريكية وبريطانية لإنتاج أعمال فنية عن كوكب الشرق، أم كلثوم، والعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، مشيرًا إلى أن هذه المسلسلات سيتم عرضها في جميع دول العالم، "هاتلف العالم ولكنها تبدأ حصريا في المملكة العربية السعودية.

9 فبراير تعرف على أبرز مباريات اليوم

تقام اليوم، السبت، التاسع من شهر فبراير الجاري، العديد من المواجهات في مختلف البطولات، وهي على النحو التالي