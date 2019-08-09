قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأجواء ستكون مناسبة للخروج في العيد للشواطئ والمتنزهات.

وأضاف في تصريحات لـ"الوطن"، أن درجات الحرارة في القاهرة خلال أيام العيد ستتراوح بين 36: 38 درجة.

وعن الرطوبة، قال رئيس الهيئة إنها ستكون مرتفعة في العيد، وستكون الشبورة المائية كثيفة صباحا.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر الموقع الرسمي لها، أن تصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة والوجه البحري في العيد لـ38 درجة، وفي جنوب الصعيد لـ 42 درجة، أما السواحل الشمالية فتصل لـ32 درجة.