قال الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية إن أزمة نقص أقراص منع الحمل ما زالت مستمرة، وأضاف لـ"الوطن": بعد مرور أكثر من شهر وما زالت أقراص منع الحمل غير متوافرة.

وأكد أن هناك بعض الأنواع من تلك الأقراض يتم توزيعها على الصيدليات بنظام "الكوتة"، حيث يتم توزيع خمس علب فقط لكل صيدلية، ما يزيد من معاناة الناس للحصول عليها.

وطالب عوف نائب وزيرة الصحة لشؤون الصيادلة بسرعة التحرك لحل الأزمة الحالية، لافتا إلى أن الدولة أطلقت العديد من الحملات التوعوية بهدف تنظيم النسل، وخفض معدلات الزيادة السكانية، وهو ما يتطلب توافر وسائل منع الحمل لكافة الفئات، وفي مقدمتها الأقراص المعروفة، مشيرا في الوقت ذاته إلي أن أبرز الأصناف التي شهدت تراجعا في المعروض بالصيدليات هى أقراص "جينيرا سليست" و"ميكرولوت".

وفي تصريحات سابقة قال عوف لـ"الوطن"، إن شركات القطاع العام توقفت عن إنتاج أدوية منع الحمل بسعر 65 قرشًا؛ بسبب ارتفاع التكلفة والخسائر التي تحققها الشركات، وأكد أن تكلفة استيراد هذه النوعية من الأدوية مرتفعة ما جعل الشركات تتوقف عن استيرادها، لحين إعادة النظرة في تسعير الأدوية.

وكان جهاز الإحصاء، أعلن فى يونيو الماضي توقعاته بوصول عدد سكان مصر إلى 119.753 مليون نسمة عام 2030، ثم إلى 153.688 مليون نسمة فى 2052 ، واعتبر الجهاز أن معدل الزيادة السكانية سنوياً لا يزال مرتفعا.

وكان معدل النمو السكانى بلغ 2.65% خلال عام 2017، منخفضاً إلى 2.5% فى عام 2018، فيما تستهدف الحكومة خفضه إلى 2.1% بنهاية عام 2022.