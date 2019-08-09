يستقبل المسلمون الأحد المقبل عيد الأضحي المبارك، حيث يؤدي المسلمون سنة الأضحية. وتلقى مجمع البحوث الإسلامية أحد الأذرع الشرعية لمشيخة الأزهر الشريف سؤالا عبر صفحته الرسمية حول يقول: "والدي توفاه الله فهل يجوز الأضحية عنه خاصة وأنه كان محبا لهذه الشعيرة؟".

وقالت لجان الفتوى بالمجمع في جوابها، إنه يجوز للابن بأن يضحي عن أبيه الميت على الراجح من أقوال أهل العلم ويصل ثوابها إلى أبيه الميت بإذن الله.

وأوضحت لجان الفتوى أن ذلك هو مذهب الحنفية والحنابلة، وبه قال أبو داود صاحب السنن في باب الأضحية عن الميت، حيث ذكر بإسناده عن حنش فقال: رأيت علياً رضي الله عنه يضحي بكبشين فقلت له: ما هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه، وكان ذلك بعد وفاة النبي.