أكد مصدر أمني بمديرية أمن الشرقية لـ"الوطن"، أن السبب وراء مقتل شاب وإشعال النيران في منزل المتهم، هو معاكسة القتيل فتاة من عائلة المتهم، مشيرًا إلى وقوع مشاجرة سابقة بسبب معاكسة الفتاة ثم تجددت الخلافات التي أودت بحياة القتيل.

كان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بنشوب مشاجرة بين عدة أشخاص من عائليت بقرية إنشاص الرمل بمركز بلبيس، ما أسفر عن مصرع " تامر.ح.ر" 25 عامًا، وإصابة اثنين آخرين بسبب خلافات بينهم.

وتم نقل المصابين إلي مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم، وأشعلت أسرة القتيل في وقت لاحق بإشعال النيران في منزل المتهمين بإلقاء زجاجات مولوتوف في الطابق الأول، وتم الدفع بقوة من الحماية المدنية وتبين أن الحريق محدود، وجرى السيطرة عليه.

وانتقلت قوة من مباحث مركز شرطة بلبيس، برئاسة برئاسة العميد عصام هلال مأمور مباحث المركز، والرائد اسلام عواد رئيس مباحث المركز، وبإشراف العقيد جاسر زايد رئيس فرع البحث لجنوب الشرقية؛ لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتم الدفع بقوات أمنية للسيطرة على الموقف.

وألقت الشرطة القبض على 14 شخصًا في واقعة مقتل شاب وإشعال النيران في منزل عائلة المتهم بقرية أنشاص الرمل بمركز بلبيس، وهم "6 من عائلة المتهم بالقتل، و8 من عائلة القتيل" ، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.