أجرت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، مساء اليوم، اتصالا هاتفيا، برئيس بعثة حج التضامن الاجتماعي أيمن عبدالموجود، للاطمئنان على ضيوف الرحمن من الجمعيات الأهلية، خلال تأديتهم مناسك الحج.

وأكدت والي، نجاح تصعيد ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية إلى عرفات، استعدادا لأداء الركن الأعظم، حيث تم التفويج بيسر وسهولة، خاصة مع الالتزام بالطرق والمسارات المحددة ووسط منظومة خدمية وأمنية متكاملة من الجانب السعودي.

وتابعت انتهاء عملية التفويج بنجاح استعدادًا للوقوف بعرفات، كما اطمأنت إلى تصعيد الحالات المرضية، وأن الحالة الصحية للحجيج جيدة، موجهة بضرورة بذل كل الجهود والإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن في تأدية الشعائر المقدسة، متمنية لضيوف الرحمن حج مقبول وطلبت منهم الدعاء بأن يحفظ الله مصر وشعبها.

من جهته، قال أيمن عبدالموجود، رئيس بعثة الحج التضامن الاجتماعي، إن البعثة قد انتهت من تسكين الحجيج بالمخيمات المجهزة لاستيعاب 12 ألف حاج من حجيج الجمعيات الأهلية بعرفة، حيث تم تجهيز المخيمات sofa bed لكل حاج، وتم تسليم كل حاج شنطة باك بها وسادة وكوفرتة وكرتونة بها مواد غذائية جافة، فضلًا عن توفير وجبة ساخنة، وتم تخصيص غرف للإجهاد الحراري، بالتعاون والتنسيق مع البعثة الطبية المصرية.

وشهد اليوم تفويج الحجيج استعدادا للوقوف غدا بعرفات والتي سبقها استعدادات مكثفة ومراجعة لخطة التصعيد إلى عرفات والنفرة إلى المزدلفة ثم منى، حيث تم التصعيد من خلال 281 حافلة، وتم اتخاذ اللازم نحو توفير الراحة والهدوء للحجيج لأداء المناسك.