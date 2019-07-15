قالت أميرة سمير كامل، الحاصلة على المركز الثاني مكرر في علمي علوم، إنها تسكن في محافظة الفيوم وكانت تدرس في مدرسة الأندلس الثانوية، حيث حصلت على مجموع كلي 409.5 من 410 درجة، لافتة إلى أنها فقدت نصف درجة في مادة اللغة العربية.

وأضافت، خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، لم يتصل بها حتى الآن، ولكنها علمت بمجموعها عبر الشبكة العنكبوتية "الإنترنت"، بعدها اتصل بها أحد الصحفيين وأخبرها أنها صاحبة المركز الثاني مكرر.

وتابعت، أنها لم لم تصدق كلامه، خاصة أنها لم تكن تتوقع أنها من الأوائل إلا بعدما رأت مجموعها، لافتة إلى أنها تنوي الالتحاق بكلية طب جامعة زويل، موضحة أن أهلها ساعدوها كثيرا جدا وتحملوا المصروفات الخاصة بالدروس، بالإضافة إلى العبء النفسي الكبير الناتج عن الخوف من نتيجة الثانوية العامة.

وفي مداخلة هاتفية أخرى بالبرنامج، أشار أحمد فوزي جاد الرب، الحاصل على المركز الثاني مكرر في علمي علوم، إلى أن هذا العام الدراسي كان طويلا للغاية، بالنسبة له، حيث إنه في أول العام كان لا يستذكر دروسه، ومع اقتراب الامتحانات، بدأ يشعر بتوتر ويذاكر بجد.

وأوضح، أنه بعد مرور أول يوم من الامتحانات بدأ يتأقلم مع أجواء الامتحانات وأخذ ثقة ومرت فترة الامتحانات بكل سهولة عليه.

وذكر الطالب، أنه منذ بداية دخول الطلاب إلي المدرسة يكون هناك تفتيش لجميع الطلاب وعدم السماح بدخول الهواتف حتى لا تكون هناك أي فرص أو محاولات للغش، وبالرغم من كل هذا كانت هناك حالات فردية في بعض اللجان والتي أدت إلى أن بعض الطلاب لم يستطيعوا التركيز في إجابة الامتحان مثل مادة الجيولوجيا التي فقد فيها نصف الدرجة، متمنيا أن يدخل طب أسنان أو طب بشري.