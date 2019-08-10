أجرى 160 فنيا وصانعا، صباح اليوم، مراسم استبدال كسوة الكعبة المشرفة.

وهنأ نائب وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور عبدالفتاح مشاط، جميع الحجاج، البالغ عددهم من خارج المملكة العربية السعودية أكثر من 1.8 مليون حاج.

وبحسب وكالة الأخبار السعودية "واس"، قد جهزت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية مخيمات مشعر عرفات، لتكون على أهبة الاستعداد لاستقبال 380 ألف حاج عربي من 19 دولة.

وأنهى 149 مكتب خدمة ميدانية تجهيز 163 موقعاً لاستيعاب الحجاج على مساحة تبلغ مليون و500 ألف متر مربع في مشعر عرفات.

كانت وحدة المتابعة وتقييم الأداء في المؤسسة قد استلمت جميع المخيمات على الطبيعة بمشعر عرفات قبيل ثلاثة أيام، ورصدت جميع الملاحظات لسرعة حلها، وتأكدت من تطبيق أصحاب المكاتب لكافة الاشتراطات ورفعت بتقرير لوازرة الحج لتكون جاهزة لاستقبال ضيوف الرحمن.

وأوضح مدير وحدة المتابعة وتقييم الأداء المطوف، حاتم أبو العلا، أن من أبرز الاشتراطات المطلوب تطبيقها في المخيمات هو تشييد الخيام، وتسوير الأرض، وتوفر أدوات السلامة، وجودة الفرش، والتأكد من توفر الخدمات المطلوبة من قبل مكاتب شؤون الحجاج والشركات وفق المحاضر الموقعة.

وأفاد أن فريق عمل مكون من 40 فردا بإشراف رئيس ومساعد الرئيس المطوف عمار فقيها استلموا كامل المواقع بعد توزيعها من إدارة المشاعر المقدسة بإشراف عضو مجلس الإدارة المشرف على الإدارة المطوف المهندس محمد بانة، حيث بدت بجاهزية كاملة، مشددا الحرص على تجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وفق توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة، التي تتفق مع قرار مجلس الوزراء التاريخي بتحويل مؤسسات الطوافة لشركات مساهمة مغلقة بغية تحسين وتجويد الخدمات.