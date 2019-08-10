حلّ الكاتب الصحفي خالد ميري، وكيل نقابة الصحفيين المصرية، ضيفًا على التلفزيون السعودي، ضمن فقرات تغطية قناة السعودية الأولى ليوم عرفات.

وأكد ميري أهمية دور الإعلام في الفترة التي تسبق موسم الحج، حيث يقوم الإعلام بتوعية الحجاج وتحذيرهم من التعرض للنصب.

وأوضح أن الشعب المصري هو أكثر شعب يتمنى أداء فريضة الحج، ويتقدمون بالآلاف للحصول على تأشيرات الحج، لافتًا أن عدد الحجاج المصريين يصل لـ70 ألف حاج.

وحذر ميري من تصديق الحجاج للشائعات وترديدها، خاصة المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبًا الجميع بمتابعة المعلومات من مصادر الأخبار ووسائل الإعلام الرسمية.