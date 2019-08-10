استقر سعر اليورو خلال آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت 10 أغسطس أمام الجنيه المصري، في بعض البنوك الحكومية والخاصة، ومنها بنك البركة، إتش إس بي سي وبنك مصر، وتستعرض "الوطن" لقرائها سعر بيع وشراء اليورو على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك البركة

سجل سعر اليورو في بنك البركة 18.39 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك إتش إس بي سي

سجل سعر اليورو في بنك إتش إس بي سي 18.46 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.46 جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر 18.46 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية 18.41 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع.