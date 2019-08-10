"المالية": نسير نحو التحول الرقمي.. و4 آلاف مكتب بريد لسداد المستحقات

أعلنت وزارة المالية، أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التحول إلى المجتمع الرقمي وتحقيق أهداف الشمول المالي، منوها بنجاح منظومة التحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية في تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية، من خلال كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان أو عن طريق الإنترنت "أون لاين"، منذ انطلاقها في أول مايو الماضي، وجرى التغلب على العديد من التحديات بالتعاون مع الجهات المعنية وعبر التواصل المباشر مع المواطن.

أكدت الوزارة، توزيع ماكينات التحصيل الإلكتروني بكل الجهات الإدارية بمختلف المحافظات على ضوء عدد المحصلين، مشيرة إلى أنَّ المتابعة اللحظية لحالة تشغيل هذه الماكينات كشفت أن بعضها ما زال غير مستخدم.

وشددت الوزارة، في كتاب دوري جديد، على ضرورة تشغيل ماكينات التحصيل الإلكترونى بالجهات الإدارية وسرعة رد الماكينات "الزائدة" عن حاجتها إلى الهيئة الموازنية التي تتولى مخاطبة وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بالوزارة؛ لسحب هذه الماكينات حفاظًا على المال العام، وضمانًا لإحكام الرقابة على استثمارات الدولة.

أكدت أنه في حالة عدم تشغيل ماكينات التحصيل الإلكتروني وعدم الالتزام بردها للوزارة سيتعرض المسؤولون بالجهات الإدارية للمساءلة القانونية، موضحة أن الكروت مسبقة الدفع متوفرة مجانًا حتى أول نوفمبر المقبل في بنوك "الأهلي، ومصر، والقاهرة، والزراعي المصري، والتجاري الدولي".

وأشارت إلى أنها حرصت خلال الفترة الماضية على التوسع التدريجي المنضبط في منظومة التحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية التي تزيد على 500 جنيه، بحيث تُغطي نقاط التحصيل الإلكتروني مختلف الجهات الحكومية بالمحافظات.

أضافت، أنه يُمكن للمواطنين الآن التوجه إلى مكاتب البريد التي يبلغ عددها 4 آلاف مكتب على مستوى الجمهورية، إضافة إلى البنوك المشتركة بالمنظومة؛ لسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا، بعد الحصول على طلب أوامر التوريد من الجهات المطلوب سداد مقابل الخدمات بها؛ بما يُسهم في التيسير على المواطنين خصوصًا أهالي القرى والأماكن النائية، الذين كانوا يضطرون للانتقال إلى المدن وعواصم المحافظات؛ للاستفادة من خدمات التحصيل الإلكتروني، لافتة إلى أنه يُمكن خصم مقابل الخدمات الحكومية من أرصدة عملاء البريد داخل فروع الهيئة كـ"مدفوعة مواطن".

ناشدت الوزارة المواطنين، إبداء شكاواهم ومقترحاتهم عبر النافذة الإلكترونية الجديدة بموقعها على شبكة الإنترنت:«https://collection-complains.azurewebsites.net/complaints»، إضافة إلى البريد الإلكتروني:«Ecollection_Complaints@mof.gov.eg»، والخط التليفونى برقم: «٠٢٣٥٣١٨٩٠٠»، خاصة أنها تتعامل بجدية مع كل الشكاوى والمقترحات التي تتلقاها عبر آليات التواصل المباشر مع المواطن.