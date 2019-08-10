قالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، اليوم، إن إدارة أوقاف الجمرك خصصت 24 ساحة صلاة لعيد الأضحى بنطاق الحي، بالإضافة إلي إن مديرية الأوقاف برئاسة الشيخ محمد خشبة كلفت عدد من الخطباء والشيوخ المميزين لإداء صلاة عيد الأضحي.

وأضافت "سحر"، لـ"الوطن"، أن الساحات المُخصصة للصلاة هي "أبي العباس المرسي" وسيقوم بالصلاة وإلقاء الخطبة الشيخ محمد خشبة مدير مديرية الأوقاف بالإسكندرية، بالإضافة إلي "ساحة البردي، وساحة شلتوت بحارة اليهود، وساحة الروضة بشارع فرنسا، وساحة العمري بأبي الدرداء، وساحة خطاب بشارع صفر في رأس التين، وساحة الفحام بكوم الناضورة، وساحة الحافي بشارع جلال رمضان في رأس التين".

وأيضًا ساحة أبناء سلمون بشارع النصر، وساحة الحامدين بشارع فرنسا، وساحة العدوي بالجمرك باب1، وساحة السيالة بالأنفوشي، وساحة الشوماني بشارع الفراهدة باللبان، وساحة البدن بشارع الشمرلي، وساحة البرسيجي بشارع الترسانة في رأس التين، وساحة ونس لسوق الجمعة، وساحة الخواجه عثمان بالمنشية، وساحة خضر الأنصاري بشارع فرنسا، وساحة طاهر بك بالحجاري، وساحة سيدي داود بالحجاري، وساحة عبد اللطيف بشارع النصر، وساحة المنير، وساحة الشهداء بالأنفوشي.