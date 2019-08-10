تلقت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، سؤالا عن المجزئ والمستحب في تقصير الشعر للتحلل من الإحرام.

وذكرت الدار في جوابها: "يستحب لمن أراد التحلل بتقصير الشعر بدلا من حلقه أن يقصر جميع شعر الرأس قدر أنملة، وإن أراد فعل أقل ما يجزئ من التقصير فله أن يكتفي بتقصير 3 شعرات في دفعة واحدة، ومع صحة هذا يفوته فضيلة تقصير جميع شعر الرأس".

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، في "أسنى المطالب شرح روض الطالب": "يستحب التقصير لمن يقصر قدر أنملة من جميع الرأس وحكم تقصير ما زاد عليها حكم الحلق ويجزئ في الحلق والتقصير 3 شعرات دفعة من الرأس، لوجوب الدم بإزالتها المحرمة، واكتفاء بمسمى الجمع، ولقوله تعالى: (محلقين رءوسكم ومقصرين)، أي شعرا من رءوسكم".