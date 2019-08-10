قال الدكتور محمد ضاحي رئيس البعثة الطبية للحج، إنّ هناك 33 عيادة في مكة المكرمة تستقبل الحجاج المصريين، واستقبلت حتى الآن أكثر من 47 ألف حالة.

وأضاف ضاحي خلال مدخلة هاتفية مع قناة ten، أنّ أغلب الحالات التي استقبلتها العيادات الخارجية حالات مرضية بسيطة، مثل نزلات البرد، ألم الظهر، متابعة الضغط والسكر.

وتابع ضاحي أنّه كان هناك نحو 40 حالة محتجزة في المستشفيات، وتم التنسيق بين القطاعين الطبي والخدمي في السعودية، لتصعيد الحالات المستقر إلى جبل عرفات عن طريق قافلة طبية تنظمها إدارة الصحة في مكة.

وأدى حجاج بيت الله الحرام اليوم، صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة بمشعر عرفة، اقتداء بسنة نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم.

ومع غروب الشمس تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة ويصلوا بها المغرب والعشاء ويقفوا بها حتى فجر الأحد، ثم يعودون إلى منى مرة ثانية لرمي جمرة العقبة والنحر، ثم الحلق أو التقصير والتوجه إلى مكة لأداء طواف الإفاضة.

وأعلنت السعودية مساء الجمعة، حصيلة أولية للحجاج تصل لمليونين و91 ألفا و471 حاجا، بينهم مليونا و855 ألفا و407 من خارج المملكة، و200 ألف و360 من داخلها.