أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، عن توقف محطة العزب الجديدة "المرحلة الثانية"، نظرا لوجود أعمال صيانة طارئة، ما تسبب انقطاع المياه عن عدة مناطق بمراكز الفيوم، وهي إطسا، وأبشواي، ويوسف الصديق، وسنورس، وفقا لبيان، اليوم.

وأوضحت الشركة، في بيانها، أن توقف المحطة، أدى لانقطاع مياه الشرب عن قرى زاوية الكرادسة، وبني صالح، وتلات، ودسيا، ومناشي الخطيب، والزملوطي، والعدوة، والعامرية، وتوابعهم بمركز الفيوم، وقرى قصر الباسل، وتطون، وقلمشاه، وعزبة قلمشاه وتوابعهم بمركز إطسا، ومركز ومدينة أبشواي بأكمله ما عدا العجمين، والناصرية وتوابعهم، ومركز ومدينة يوسف الصديق، ما عدا الحامولي، والريان، والنزلة وتوابعهم.

كما تأثرت مدينة سنورس بأكملها، وقرى ابهيت الحجر، ونقاليفة، وترسا، وفيدمين، والسيلين، والكعابي القديمة، والجديدة، وسنهور القبلية، والبحرية، وتوابعهم التابعة لمركز سنورس.

وأكدت الشركة، أنه سيتم تشغيل المحطة، وإعادة ضخ المياه مرة أخرى عند الانتهاء من أعمال الصيانة.