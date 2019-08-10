ذكر مصدر طبي ليبي، أن اثنين من موظفي الأمم المتحدة، لقيا مصرعهما في انفجار سيارة مفخخة قرب مجمع تجاري غربي مدينة بنغازي.

وقالت قناة "العربية الحدث" الإخبارية، اليوم السبت، إن الانفجار وقع في منطقة الهواري غربي بنغازي الواقعة إلى الشرق من الساحل الليبي.

وكانت وكالة أنباء "الشرق الاوسط" ذكرت في وقت سابق من اليوم، أن 8 أشخاص بينهم طفل، أصيبوا أثر انفجار سيارة مفخخة اليوم السبت قرب مجمع تجاري في منطقة الهواري غرب مدينة بنغازي الليبية.

وأكد مصدر أمني ليبي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال)/ أنه تم تطويق المكان بالكامل تحسبًا لوقوع أي اختراق أمني، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل.