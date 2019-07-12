فيديو يوثق لحظة تفجير مقابر بنغازي

عرض اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، مقطع فيديو يوثق لحظات التفجير الذي وقع الخميس في بنغازي، لافتا أنه "نجا من محاولة الاغتيال هو وغيره من قيادات الجيش الليبي"، وأن الفوضى عمت المكان عقب التفجير الذي استهدف جنازة قائد سابق بالقوات الخاصة.

وتساءل المسماري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُرض عبر فضائية "العربية الحدث": "كيف وصل الإرهاب بنغازي بعد معركة بنغازي"، متهما من وصفهم بـ"الخونة" في بنغازي بتلقي أموال ضخمة، وأتهم أيضا رئيس حكومة الوفاق فايز السراج بتوزيع "أموال فاسدة" ساعدت الإرهابيين.

وحمل المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، تركيا، مسؤولية التفجير، مؤكدا أن الحرب التي يشنها الجيش الليبي الوطني في طرابلس شرعية.

وقتل 4 أشخاص وجرح 15 آخرون، الخميس، عندما انفجرت سيارة ملغومة في جنازة قائد عسكري كبير سابق في مدينة بنغازي شرق ليبيا.

وقال مصدر عسكري لقناة "الحدث"، إن الجنازة التي كانت في مقبرة الهواري ببنغازي كانت لخليفة المسماري، القائد السابق للقوات الخاصة، الذي توفي قبل يومين بسبب مرض مزمن، لافتاً أن القائد الحالي للقوات الخاصة، ونيس بوخمادة، حضر التشييع لكن لم يلحق به أذى.