قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن المملكة العربية السعودية تدير الحج بنظام رائع، لخدمة ضيوف الرحمن.

وأضاف خلال تغطية خاصة لمناسك الحج من كاميرا فضائية "dmc" في جبل عرفات: "أمر ماهول وجهد جهيد، وشيء لا يصدق من التعاون والانضباط والجدية والمثابرة والتكافل والتنسيق، جهات الدولة بالكامل متناغمة، كل يؤدي دوره بشكل منضبط، والمرافق تعمل بكفاءة عالية والحالة الأمنية فوق المستوى الذي يتصوره الإنسان من الانضباط والجدية والصرامة للحفاظ على أمن الحجيج الكرام".

وأشار إلى أن المملكة وفرت مياه الشرب والرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية والسلع الغذائية لنحو مليوني ونصف حاج، بشكل لا يصدقه عقل.