بث مباشر.. الحجاج ينفرون إلى مزدلفة بعد أداء الركن الأعظم

تقدم الوطن بثًا مباشرًا، لاتجاه الحجاج لمزدلفة، بعد الوقوف على جبل عرفات، لأداء الركن الأعظم.

زبدأ حجاج بيت الله الحرام بعد غروب الشمس بالتوجه إلى مشعر الله الحرام مزدلفة، بعد الوقوف على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم.

ويؤدي ضيوف الرحمن عقب وصولهم إلى مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير اقتداءً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ليلتقطوا بعدها الجمار، ويبيتون هذه الليلة في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر يوم غدٍ عيد الأضحى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي.

وتعد النفرة من عرفات إلى مزدلفة المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك حجهم.