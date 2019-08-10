جاءوا من كل فج عميق؛ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معدودات إلى عرفات الله بالحجاز، وبالرغم من اشتداد حرارة الجو نهارا، لم يكونوا متوقعين ما سيشهدوه من هطول للأمطار الرعدية وهبوب للرياح النشطة، ولم يخيب سبحانه وتعالى أملهم.

حالة من التفاؤل حلت بين الحجيج في منطقة جبل عرفات وجبل الرحمة بمكة المكرمة، بعدما هبت رياح نشطة مثيرة وهو ما توقعته الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالمملكة العربية السعودية، أمس، هطول أمطار رعدية من متوسطة لغزيرة مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة، اليوم السبت.

فرحة عارمة اجتاحت كافة الحجيج على جبل عرفات والذين انهمروا في الدعاء والبكاء بعدما فتحت أبواب السماوات، أملا في تلبيه ما يريدونه، بعدما تباهى بهم الله أمام ملائكته وقال "انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق"، حتى ينتهي يومهم على خلاف ما بدأ بعدما رد عليهم الله حجهم بـ"أشهدكم أني قد غفرت لهم فتقول الملائكة إن فيهم فلانا مرهقا وفلانا، قال يقول الله عز وجل قد غفرت لهم".