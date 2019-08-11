ساحة صلاة العيد الرئيسية في بني سويف تتزين لاستقبال المُعيِّدين

أعلن المستشار أحمد عبد الجواد رئيس مجلس إدارة مسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف، والتي تعد الساحة الرئيسية لصلاة الأعياد في بني سويف، انتهاء الاستعدادات النهائية لاستقبال المواطنين، والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية، لصلاة عيد الأضحى صباح اليوم الأحد.

وقال " عبد الجواد" :"انتهينا من فرش الأرض وتجهيز سماعات الصوت، بالإضافة إلى كمية كبيرة من البالونات لتوزيعها على الأطفال، وكذلك علم مصر بحجم كبير يمتد من أعلى مأذنة المسجد حتى أسفله".

وأضاف رئيس مجلس إدارة مسجد عمر بن عبد العزيز: "يعقب الصلاة وخطبة العيد، ذبح عجل وتوزيع لحومه على الفقراء من ابناء مدينة بني سويف، كعادة سنوية يجريها المسجد".

ومن المقرر أن يشارك المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، في أداء صلاة العيد، يرافقه اللواء زكريا صالح مدير الأمن، والقيادات الشعبية والأمنية.