شهدت مستشفيات مشعر عرفات في يوم الوقفة بالأمس حالتي ولادة، لـ"ذَكَرَيْن"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

ووفقا لـ"واس" رزقت الحاجة سعاد محمد بربوش، والتي تحمل الجنسية الليبية، وتبلغ من العمر 40 عام، بطفل، عبر ولادة طبيعية، في مستشفى جبل الرحمة، وتتمتع مشيرة إلى أن صحتها مستقرة، وقد تخرج اليوم.

وأعرب الحاج الليبي عشان يوسف عن سعادته وامتنانه للفريق الطبي القائم على حالة زوجته، مضيفًا أنه أطلق اسم "عرفة" على المولود الذي يتمتع بصحة جيدة، تيمننا بهذا اليوم الفضيل الذي ولد فيه.

ومن جهة أخرى، شهد مستشفى شرق عرفات، ولادة للحاجة الغينية ميمونة علي (23 عامًا) لطفل، بعد عصر يوم الوقفة، بالأمس.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية، إلى أن الحاجة ميمونة كانت في غاية السعادة بطفلها الذي ولد بصحة جيدة، وشكرت الفريق الطبي والقابلة التي باشرت حالتها، والذين ودعوها وطفلها حيث غادرا المستشفى في حالة مستقرة وسليمة.