أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، ولادة طفل في مستشفى جبل عرفات، في أثناء وقوف والدته على عرفات لآدائها ركن الحج الأعظم.

وتمت تسمية الطفل المولود على جبل عرفات باسم "عرفة".

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الحج والعمرة على "تويتر"، صورة للطفل، وعلقت عليها: "في صعيد عرفة، وفي يوم عرفة، يطل المولود "عرفة" على الدنيا من أطهر بقاع الأرض، كأول مولود في مستشفيات عرفة".

ولم تذكر وزارة الحج أي معلومات عن الطفل أو جنسيته.

وظهر الطفل في الصورة، مرتديًا ملابس مكتوب عليها "وزارة الصحة"، وشعار المملكة العربية السعودية.

وتوجه حجاج بيت الله الحرام بعد غروب شمس أمس، التاسع من شهر ذي الحجة، إلى مشعر الله الحرام "مزدلفة"، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم، في يوم تعددت فيه ألوان الحجيج، وتنوعت جنسياتهم، واختلفت لغاتهم وألسنتهم