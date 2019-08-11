بالصور.. آلاف المواطنين يتوافدون على ساحات صلاة العيد في الشرقية

توافد الآلاف من المواطنين على الساحات المخصصة صلاة عيد الأضحى بمختلف مراكز محافظة الشرقية، والبالغ عددها 464 ساحة وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.

وكان محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب شدد على الانتهاء من تجهيز الساحات المخصصة لاستقبال المواطنين لأداء صلاة العيد والاهتمام بنظافة الحدائق العامة والمساحات الخضراء أمام المواطنين وتهيئة كافة الأجواء أمامهم لقضاء أوقات سعيدة لهم ولأسرهم ولإدخال البهجة والسرور في نفوسهم وخلق بيئة صحية نظيفة يشعر بها المواطن .

وطالب رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف العمل خلال أيام أجازات العيد للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمحافظة أمام المواطنين والزائرين.

كما تابع محافظ الشرقية كافة الإجراءات الأمنية لتأمين دور العبادة والمنشآت الحيوية الهامة والساحات المخصصة لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بالتنسيق مع مديرية الأمن والمرور لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين لتأمين احتفالاتهم بعيد الأضحى المبارك.