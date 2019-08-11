أدى محافظو الجمهورية، صباح اليوم الأحد، صلاة عيد الأضحى المبارك وسط جموع المواطنين، وذلك في إطار مشاركة الأهالي وفرحة حلول العيد.

ففي محافظة جنوب سيناء، أدى خالد فودة، صلاة العيد بستاد طور سيناء الرياضي، وتبادل التهنئة مع أهالي طور سيناء ومشايخ وعواقل البدو، وتم توزيع عيديات وأكياس بها حلوى على الأطفال.

وخطب خطبة العيد الشيخ حسن العزوني، من أوقاف جنوب سيناء تحت عنوان "آداب وأخلاق العيد"، مستشهدا بأخلاق النبي في العيد، مشيرا لصلة الرحم، وحث جموع المصلين أن يتذكروا شهداءنا الأبرار، داعيا لمصر أن يحفظها وشعبها وجيشها وشرطتها من كل سوء.

وفي محافظة قنا، أدى محافظ قنا عبد الحميد الهجان، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة مسجد سيدي عبد الرحيم القنائي، متوجها بالتهنئة للمواطنين بحلول العيد، ومتمنيا كل الخير لأهالي المحافظة وأن يعود عليهم دائما الأعياد بالخير والبركات.

وأدى الآلاف من أبناء المحافظة بمختلف المدن والمراكز والقرى بالمحافظة صلاة العيد في 110 ساحات خصصتها مديرية الأوقاف، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، ونحو 5 آلاف مسجد منتشرة بمختلف مراكز المحافظة.

وفي الأقصر، أدى مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وسط آلاف المواطنين وعدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة سيدي أبو الحجاج بمدينة الأقصر.

وبعد انتهاء خطبة العيد، هنأ محافظ الفيوم المواطنين بالعيد، داعيا أن يديم نعمة الأمن والأمان والسلامة والاستقرار على مصرنا الحبيبة، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووجه المحافظ التهنئة للمواطنين بالعيد، متمنيا الخير والرخاء لمصر ولشعب الأقصر، مشددا على أهمية أن يعمل الجميع من أجل هدف واحد وهو استقرار الوطن ورفعة شأنه.

ويحتفل المسلمون في أرجاء العالم، اليوم الأحد، بحلول أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وبدأ حجاج بيت الله الحرام، رمي الجمرات، عقب بيات ليلتهم في مزدلفة، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم أمس.

وأقيمت صلاة عيد الأضحى المبارك، في المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي في المدينة المنورة صباح اليوم.

وأدى اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، يرافقه اللواء طارق مجاهد مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة، اللواء جمال غزالي مدير أمن المحافظة، المهندس أحمد عصام نائب المحافظ، المهندس عبدالله الزغبي السكرتير العام، المقدم محمد سمير المستشار العسكري، وحيد عايش وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهر، عبدالمنعم عبد العال مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف، السيد عطية مدير عام المتابعة بالمديرية، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وقيادات الأوقاف بأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد "أبو بكرالصديق" بحي أول.

فيما استيقظ المسلمون في الفلبين صباح اليوم الأحد، في مدينة مترو مانيلا عاصمة الفلبين، في وقت مبكر (نظرا لفارق التوقيت 6 ساعات)، وتوجهوا في تجمعات للاحتفال بعيد الأضحى وأداء صلاة العيد، وأدى المسلمون صلاة عيد الأضحى في عدد من عواصم العالم.