أعلنت هيئة السكة الحديد موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة، اليوم، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولا: خط القاهرة - الإسكندرية، متوسط تأخيرات القطارات 30 دقيقة.

ثانيا: خط القاهرة - السد العالي، متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:-

- "القاهرة - أسيوط" 30 دقيقة

- "أسيوط - أسوان" 30 دقيقة

ثالثا: خط بنها - بور سعيد، متوسط تأخيرات القطارات 30 دقيقة.

رابعا: خط "طنطا - المنصورة - دمياط"، متوسط تأخيرات القطارات 25 دقيقة.

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل في المشروعات الحديثة الجاري تنفيذها، وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات، وتحديث نظم الإشارات، وأهابت الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.