قرر صبري عبد الشافي مدير عام إدارة بنها التعليمية، استبعاد عبدالله الفران مدير مدرسة ابن خلدون، لحين الانتهاء من التحقيق في واقعة ذبح عجل أضحية داخل المدرسة، حيث أقر عامل النوبتجية بالمدرسة أن مدير المدرسة هو من أمره بفتح المدرسة لصاحب العجل لذبح الأضحية بداخلها واستغلال حمامات المدرسة في الذبح والتنظيف.

كانت أجهزة مجلس مدينة بنها، حررت محضر مخالفة ذبح خارج مجزر حكومي لمواطن استغل إجازة العيد، وذبح أضحيته داخل مدرسة ابن خلدون، التابعة لإدارة بنها التعليمية المجاورة لديوان عام المحافظة مستغلا حمامات المدرسة في تنظيف لحوم العجل، ما يمثل كارثة بيئية بالمدرسة، على الرغم من قرب المدينة من مجزر قرية كفر الجزار.

انتقل على الفور حمدي سلامة رئيس مدينة بنها لموقع الذبح المخالف وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وأخطر عاطف سلامة وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، الذي أكد أنه جرى اتخاذ إجراء قانوني لمدير المدرسة والحارس وإحالة الأمر للشؤون القانونية للتحقيق فيها وتوقيع أقصى العقوبات على المتسببين بهذه الواقعة.

كان الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، ناشد أهالي المحافظة بعدم ذبح الأضحية بالشوارع، وتنفيذ التعليمات والاشتراطات الصحية في ذبح الأضحية وأهمها الذبح بالمجزر، وذلك لحماية البيئة من التلوث وضمان نظافة اللحوم، وأكد أن مجازر المحافظة الحكومية مفتوحة أثناء أيام عيد الأضحى المبارك وتقدم خدماتها للمضحين مجانا.

وحذر من ذبح الأضاحي خلال فترة عيد الأضحى المبارك بالشوارع والميادين، مشددا على أن أجهزة المحافظة ستطبق غرامات مالية وفقا للقانون لمن يذبح الأضاحي في الشوارع أو يلقي مخلفات الذبح بها، بالإضافة إلى تحرير محاضر بيئة للمخالفين للقرار.