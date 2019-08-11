من اجتماعات الحكومة لصلاة العيد.. "العلمين" على خريطة اهتمامات الدولة

أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صلاة عيد الأضحى اليوم، في مسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة، وحضر الصلاة مع الرئيس عدد من كبار رجال الدولة، وعدد من الوزراء وكبار المسئولين.

وبدأت شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء، أعلنت في 29 يونيو الماضي الانتهاء من تنفيذ مسجد الماسة، خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى مدينة العلمين الجديدة لمتابعة تطورات العمل في المدينة وفقا للجداول الزمنية للمشروع المعدة من قبل.

وبدأت الدولة تضع المدينة على خريطة تحركاتها وفعالياتها، قبل صلاة الرئيس عبدالفتاح السيسي بها اليوم، إذ ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الخميس الماضي، اجتماع الحكومة الأسبوعي بمدينة العلمين الجديدة، وتفقد بعده الأبراج السكنية بمدينة العلمين الجديدة برفقة عدد من الوزراء، واستمع لشرح تفصيلي حول الأبراج السكنية التي يتم بنائها والممشى السياحي وتطوير الكورنيش.

وفي الرابع والعشرين من يوليو الماضي، عٌقد أول اجتماع لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مقر المجلس الجديد في العلمين الجديدة، والذي ستعقد الحكومة عدة اجتماعات دورية به.

وكان رئيس الوزراء أكّد أنَّ مدينة العلمين الجديدة لن تكون موسمية خلال فصل الصيف فقط، بل ستشهد عقد اجتماعات الحكومة في هذا المقر.

أستاذ علم اجتماع: اجتماع الحكومة رسالة بأنّ المدينة مجهزة للحياة للتخلص من المركزية بالعاصمة

تشهد الدولة المصرية حالة بناء مستمرة وسريعة بدأت قبل سنوات، وبعد أنّ أصبحت القاهرة مزدحمة بسكانها كان لزاما التوجه إلى المدن الجديدة، لذلك اتخذت الحكومة المصرية خطوة الاجتماع للمرة الأولى في العلمين الجديدة، إلى جانب صلاة الرئيس صلاة العيد بمسجد الماسة هناك، سعيا للتخلص من فكرة المركزية في العاصمة وتوعية الجمهور بضرورة التوجه للمدن الجديدة، وفقا للدكتورة سامية خضر الأديبة والمفكرة وأستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس.

واجتماع الحكومة اليوم في العلمين الجديدة رسالة قوية بأنّ المدينة مؤهلة جيدا ومجهزة للحياة، وأنّ كبار المسؤولين في الدولة غير مقتصر نشاطهم على العاصمة، وحسب ما أكدت خضر في تصريحات سابقة، لـ"الوطن" فإنّ ذلك يفتح آفاق جديدة للاستثمار بها والصور المنقولة من الحدث تصل إلى كل شرائح المجتمع، ستكون حافزا الجمهور للانتقال لهذه المدن الجديدة.