ضبط 27 طن زيت طعام 9 أطنان مواد غذائية فاسدة بالجيزة 

ضبطت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة مالك مصنع غير مرخص لتعبئة المواد الغذائية في أوسيم، وبداخله 26 طنا و665 كيلوجرام زيت طعام، غير صالح للاستهلاك الآدمي وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة.

وأكدت التحريات والمعلومات، قيام مالك مخزن غير مرخص لتجميع المواد الغذائية بأول أكتوبر بتجميع كميات كبيرة من العصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي وإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة تحمل أسماء تجارية مختلفة بتواريخ صلاحية جديدة وطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مسبباً أضرار بصحة المواطنين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف المخزن وضبط المدير المسؤول وبتفتيش المخزن، وضبطت كمية قدرها 8 أطنان و16 كيلوجرام مواد غذائية مختلفة جميعها دون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة.